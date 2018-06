Sasha Pieterse (22) ist im absoluten Liebesrausch! Vor drei Jahren wurde der Pretty Little Liars-Star bei einem Ausflug ins Grüne von ihrem Liebsten Hudson Sheaffer mit einem romantischen Antrag überrascht. Am vergangenen Sonntag gaben sich die Schauspielerin und ihr Langzeitfreund bei einer romantischen Zeremonie in Irland das Jawort. Kurz nach der Trauung ging es für die frisch Vermählten in die Flitterwochen nach Thailand – aus denen Sasha jetzt heiße Schnappschüsse teilte!

Die vier Instagram-Bilder betitelte die Blondine schlicht mit den Worten: "Honeymoon-Glück." Alles andere als schlicht sind allerdings die Fotos selbst: Auf den Aufnahmen entspannt Sasha in einem Pool mit einer unglaublichen Aussicht – und das offenbar ohne Bikini! Natürlich posierte Sasha nicht für irgendjemanden so sexy: Ehemann Hudson schoss die Fotos und kuschelte sich auf einem Pic auch selbst an seine vermeintlich unbekleidete Herzdame.

Für Sasha scheint mit der Hochzeit ein Traum wahr geworden zu sein. Sie schwärmte vor Kurzem über ihren großen Tag auf ihrem Social-Media-Account. "Vor ein paar Tagen habe ich den Mann meiner Träume in einem Schloss in einem Märchenland vor meinen besten Freunden und meiner Familie geheiratet", schrieb sie. Sie entschuldigte sich auch für den Hooneymoon- und Hochzeitsspam, der auf ihrem Kanal folgen werde – für ihre Fans angesichts der neuesten Schnappschüsse sicher kein Problem!

