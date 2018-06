Caona wagte kurz vor ihrer Hochzeit mit Ex-Bachelor Leonard Freier (33) den ewigen Liebesbeweis: Für ihren Liebsten legte sich die Blondine unter die Tattoo-Nadel. Das Motiv: ihr Hochzeitsdatum und ein romantischer Spruch! Warum die gleiche Aktion für den einstigen Rosenkavalier nicht in die Tüte kommt, verriet er im Promiflash-Interview: "Ich bin gar nicht tätowiert. Ich habe überhaupt kein Tattoo, nirgendwo. Ich kann mich dafür nicht so begeistern. Ich finde es schön bei Caona, ich freue mich auch, steht ihr, aber ich selbst hab es mit Tattoos irgendwie nicht so", erklärte er beim Tintentermin gelassen.



