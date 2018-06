Kleiden Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) ihren noch ungeborenen Sohn schon bald von oben bis unten in Designer-Klamotten ein? In einem neuen YouTube-Video präsentieren die Netz-Stars ihre erste Ausbeute an Baby-Kleidungsstücken – und darunter befindet sich doch tatsächlich ein echtes Edel-Teil: "Die liebe Julia hat uns einfach eine Versace-Mütze für das Baby geschenkt", lacht die hübsche Blondine. Doch bei ihren eigenen Baby-Einkäufen setzen Bibi und Julian auf Masse statt auf Luxuspreise. "Ich habe mir sagen lassen, dass man bis zu fünf Bodys am Tag braucht, je nachdem, wie oft das Kind halt mal neben die Windel Kacka macht", erklärt Bibi die große Menge an Baby-Stramplern auf ihrer Kleiderstange.



