Taylor Swift (28) hat ein riesiges Problem mit Stalkern! Vergangenen Monat wurde Mohammed Jaffar verurteilt, der im März in ihr New Yorker Apartment eingestiegen war. Nur einige Wochen später verschaffte sich Julius Sandrock Zutritt zum Grundstück der Sängerin in Beverly Hills – bald soll seine Anhörung folgen. Bei diesen gruseligen Stalkeraktionen ist es kein Wunder, dass TayTay ihre Sicherheitsvorkehrungen noch weiter verstärkt: Taylor will eine zweite Mauer um ihre Villa bauen!

2 Meter hohe Wände aus Stein umgeben aktuell das Domizil der "Shake It Off"-Interpretin – laut dem Onlinemagazin TMZ reicht ihr das jetzt nicht mehr: T-Swift will jetzt eine weitere, 4 Meter hohe Mauer um ihr Anwesen ziehen lassen. So sollen etwaige übereifrige Fans und weitere Stalker endgültig abgehalten werden. Zusätzlich soll die neue Abgrenzung noch mit Kletterefeu und Gebüschen bepflanzt werden, um zu garantieren, dass wirklich niemand mehr auch nur einen Blick auf das Grundstück der Songwriterin werfen kann.

Taylor hatte anfangs Probleme, die Genehmigung für diesen Anbau zu bekommen, denn ihre Villa steht seit dem vergangenen Jahr unter Denkmalschutz! Trotzdem hat sie jetzt die Erlaubnis bekommen, eine weitere Anti-Stalker-Mauer zu errichten. Findet ihr TayTays Reaktion angemessen? Stimmt ab!

Angela Weiss/AFP/Getty Images Taylor Swift beim Z100's iHeartRadio Jingle Ball 2017 in New York City

Larry Busacca / Getty Taylor Swift beim "Super Saturday Night"-Konzert in Houston

Getty Images / Mark Davis Taylor Swift bei den 64. BMI Pop Awards 2016

