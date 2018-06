Lucas Cordalis (50) und Daniela Katzenberger (31) sind bereits seit zwei Jahren verheiratet! Und ihr gemeinsames Töchterchen Sophia (2) wird schon bald drei Jahre alt. Mit viel Humor und stets gut gelaunt präsentiert sich die Family der Kult-Blondine im Netz: Egal ob Bügeln in Unterhose oder Photoshop-Späßchen – Dani und Lucas lachen gern über sich selbst. Jetzt veröffentlichte Daniela zum zweiten Hochzeitstag einen ulkigen Schnappschuss von sich und ihrem Schatz!

Auf dem Foto, das die Katze in ihrer Instagram-Story teilte, hat sie es sich beim Sonnenbaden auf dem Rücken ihres Liebsten bequem gemacht. Aber das ist noch nicht alles: Während Lucas unter ihr genügsam in der Sonne brutzelt, bringt sich die 31-Jährige mit Yoga-Übungen in Form. Da hat sich die Kultblondine aber ein besonders humorvolles Pic ausgesucht, um die zwei Jahre Ehe mit ihrem Mann zu feiern. Ansonsten fiel Danis und Lucas' Hochzeitstag eher ruhig aus: Die Katzenfamilie blieb bei einem gemütlichen Essen zu Hause.

Auf dem Instagram-Profil von Ehemann Lucas springt der Ehrentag des Paares ebenfalls mit einem Pic ins Auge. Der Sänger entschied sich jedoch für einen eher konventionellen Schnappschuss und postete ein Foto, auf dem Kater und Katze gemütlich in der Sonne relaxen. "Selbst nach zwei Jahren Ehe reicht uns immer noch eine Sonnenliege. Alles Gute zum Hochzeitstag, Schatz!", schrieb der Musiker dazu.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis am Valentinstag 2018

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis an ihrem Hochzeitstag

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

