Cathy (30) und Mats Hummels' (29) Sohn ist in Plapperlaune! Der Spross der Fashion-Expertin und des Fußballstars erblickte im Januar das Licht der Welt. Seitdem entwickelt sich der Stammhalter prächtig! Und der Neugeborene erlebt bereits richtige Abenteuer mit seinen Eltern – denn er reist mit ihnen um die Welt. Zuerst ging's nach Miami, jetzt nach Russland. Ob der kleine Ludwig auch schon von der großen, weiten Welt träumt? Zumindest hat der Knirps nach seinem Schläfchen ein ordentliches Mitteilungsbedürfnis – und versucht sich in Cathys Instagram-Story an seinen ersten Worten!



