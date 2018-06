Anerkennende Worte unter Musiker-Kollegen! Anlässlich der Premiere von "Flying Illusion“, der aktuellen Show der Breakdance-Crew "Flying Steps", präsentierten sich die Promis auf dem roten Teppich. Auch Die Lochis waren anwesend und sprachen über ihre neue Single "Nice, dass du dabei bist". Doch nicht nur das: Vor allem fand das YouTuber-Duo lobende Worte für den Image-Wandel von Sarah Lombardi. Mit neuem Style, neuer Single und neuem Album mit ausschließlich deutschen Songs feiert die 25-Jährige gerade ihr musikalisches Comeback.

Wie sie im Promiflash-Interview verrieten, haben die Zwillinge einen Heidenrespekt vor der musikalischen Herausforderung, der sich die einstige DSDS-Zweite stellt. Immerhin sei es eine echte Challenge, in einer anderen Sprache als gewohnt zu singen. Roman erklärte: "Ich find’s auf jeden Fall mutig. Wenn sie vorher Englisch gesungen hat und jetzt Deutsch, dann ist das ja echt ein Megaschritt." Und der 19-Jährige betonte erneut: "Ich find’s mutig!"

Das deutsche Musik- und Comedyduo kann dies gut einschätzen. Heiko und Roman haben bislang meist auf Deutsch gesungen. Eine bekannte Ausnahme bildete ihre Cover-Version des Michael Jackson-Liedes "Earth Song" bei "Neo Magazin Royale". Im August 2013 kam mit dem Netz-Kulthit "Durchgehend online" erstmals ein eigener Song der ehemaligen Let's Dance-Teilnehmer der zehnten Staffel in die Media-Control-Charts in Deutschland. Zwei Wochen lang war die Single in den deutschen und österreichischen Charts.

Becher/WENN.com Sarah Lombardi bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Florian Ebener/Getty Images Die Lochis bei "Let's Dance"

MG RTL D / Arya Shirazi Roman und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten

