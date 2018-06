Vor etwas mehr als vier Monaten wurden Cathy Hummels (30) und Ehemann Mats (29) zum ersten Mal Eltern. Obwohl sich das Model nach der Schwangerschaft in Sachen Figur erst einmal keinen Druck machte, ging sie das Thema nun doch intensiv an. Zwar trieb die Unternehmerin in den vergangenen Wochen am Tag nur 15 Minuten Sport, doch die Zeit nutzte sie so effektiv wie möglich. Über das Ergebnis ihres Trainings ist die Münchnerin selbst ganz stolz: Cathy fühlt sich rundum wohl in ihrem Körper.

Wie die Influencerin gegenüber Bild verriet, habe sie an ihrer Figur mittlerweile kaum mehr etwas auszusetzen: "Ich bin wieder sehr zufrieden. Der Bauch ist noch nicht ganz straff, aber ich hatte auch wirklich einen großen Bauch, das dauert ein bisschen." Deshalb trainiere die Neu-Mama auch fleißig weiter und das vor allem mit Yoga-Übungen. In dieser Sportart ist die 30-Jährige zu einer richtigen Expertin geworden und gab nun sogar ihr erstes Yoga-Buch heraus.

Die Brünette hat sich jedoch nicht nur für die Bikini-Saison in Form gesportelt, sondern auch für ein paar längere Flugreisen mit Söhnchen Ludwig. Die beiden wollen Papa Mats zur Fußball-WM in Russland begleiten. Bei wie vielen Spielen sie dem DFB-Kicker live im Stadion zujubeln werden, ist noch offen.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels beim Shooting für ihr Yoga-Buch

Martin Rose/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014

