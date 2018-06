Familiäre Unterstützung für einen der wichtigsten Männer des DFB! Mats Hummels (29) ist seit Jahren Stammspieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft – und steht vor sehr wichtigen Wochen: Zusammen mit seinen Teamkollegen will er den Weltmeistertitel verteidigen. Bei dem Turnier in Russland werden dem Innenverteidiger auch auf zwei wohl besonders wichtige Menschen in seinem Leben beistehen: Seine Ehefrau Cathy (30) und Sohnemann Ludwig werden den Fußballstar im Stadion anfeuern.

Wie die Unternehmerin jetzt gegenüber Bild verriet, plane sie, zusammen mit ihrem dann gut fünf Monate alten Spross zur WM zu reisen: "Wir fahren zum ersten Spiel und freuen uns schon sehr. Ich hoffe, dass dann alles gut klappt und vielleicht ist dann auch ein zweites Spiel oder sogar das Finale drin – wer weiß?" Das erste Gruppenspiel der Deutschen findet am 17. Juni in Moskau statt. Ihr zweiter Termin sechs Tage später im Sotschi würde allerdings eine weitere Flugreise mit sich bringen – vielleicht etwas viel für den Kleinen? Bleibt abzuwarten, bei welchen der sieben möglichen Spiele Cathy und Ludwig ihrem Mats zujubeln werden.

Bereits beim letzten WM-Turnier 2014 begleitete die Brünette ihren Partner: In Brasilien stand die Influencerin bei jedem Spiel auf der Tribüne und brachte dem Profisportler auch viel Glück – schließlich konnte sich Deutschland damals den heiß begehrten Pokal sichern!

Instagram: Cathy Hummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig im Flugzeug

Anzeige

Alexander Hassenstein / Getty Images Cathy Hummels bei der EM 2016 in Frankreich

Anzeige

Martin Rose/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de