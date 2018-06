Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) feiern schon ihren zweiten Hochzeitstag. Am 04.06.2016 hatten sich die Kultblondine und ihr Liebster damals live im TV das Jawort gegeben. Die Feierlichkeiten für ihr Liebes-Jubiläum sahen allerdings etwas einfacher aus. Statt im Abendkleid und mit einem romantischen Candle-Light-Dinner zelebrierten Dani und Lucas ihren Jahrestag auf dem heimischen Sofa – mit Essen vom Lieferservice. "So, das ist unser Hochzeitstags-Dinner. Einmal Caprese für mich und Carpaccio und Spaghetti fürs Baby mit Sahnesoße und für dich auch Carpaccio ne?", dokumentierte das TV-Gesicht den Abend in seiner Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de