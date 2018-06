Liam Payne (24) hat Großes vor. Seit der Auszeit von One Direction 2016 möchte der Sänger seine Solokarriere vorantreiben. Auf sein erstes Album müssen seine Fans allerdings noch bis zum Herbst warten. Im Promiflash-Interview verriet der Popstar aber jetzt bereits, was seine Anhänger in einigen Monaten erwarten können: "Ich habe absichtlich mit vielen Musikstilen und -arten herumgespielt, einfach um sie auszuprobieren und zu sehen, was passiert. (...) Es ist sehr anders. Ich liebe es. Ich glaube, das wird großartig."



