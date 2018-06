Hat Sebastian Fobe (32) gar kein Interesse an Carina Spack (21)? In Folge vier von Bachelor in Paradise kam es fast zum Freundschafts-Aus der selbst ernannten Rosenbrüder Sebastian und Niklas Schröder (29). Der Grund: Carina. Die Blondine verdrehte den ehemaligen Die Bachelorette-Boys ordentlich den Kopf. Am Ende musste sich Tattoo-Fan Nik gegen Super-Sixpack Sebastian geschlagen geben, denn die Blüte der Industriekauffrau ging in der Nacht der Rosen an den 1,94 Meter großen Hannoveraner. Traumpaarpotenzial bringen die zwei trotzdem keins mit – zumindest, wenn es nach Mitstreiterin Janika Jäcke (29) geht.

Schon im Vorfeld der Show hat die Der Bachelor-Kandidatin von 2017 kein gutes Haar an ihrem Ex-Flirt Sebastian gelassen. Behauptete sogar öffentlich, dass der Fitness Coach trotz Kuppelshow-Teilnahme eine Freundin habe. Nun bekommt allerdings auch seine Insel-Turtelei Carina ordentlich ihr Fett weg: "Sie ist für mich eine falsche Person. Sie ist berechnend", erzählt die Hamburgerin im OK!-Interview.

Außerdem will Janika wissen, dass der Personal Trainer gar kein Interesse an der tätowierten Recklinghauserin habe. "Über Carina hat er in der Vergangenheit immer richtig schlecht geredet", betont Janika. Sebastian solle ihr im Vorfeld zudem verraten haben, dass er die 21-Jährige nicht einmal attraktiv fände. Warum das Male Model und die diesjährige "Der Bachelor"-Halbfinalistin trotzdem anbändeln? Für die 29-Jährige glasklar: Die beiden haben vor Show-Start einen Pakt geschlossen, um gemeinsam ins Finale zu kommen.

