Klaudia Giez (21) ist ein echter Social-Media-Star. Die frühere Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hat auf Instagram viel mehr Follower als ihre Konkurrentinnen. Doch was steckt hinter ihrem Erfolgsgeheimnis und warum hat das Model im Netz so viele Fans? Das verriet der Rotschopf im Promiflash-Interview: "Ich verstelle mich nicht. Ich zeige meinen Leuten, wie ich das immer so sage, wie ich bin. Ich zeige mich in jeder Situation."



