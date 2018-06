Macht Sarah Lombardi (25) ihr neues Liebesglück zu schnell publik? Nach ihrer Trennung von Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) und der Kurzzeit-Beziehung mit Jugendliebe Michal ging die Musikerin erst mal alleine durchs Leben. Sie konzentrierte sich lieber auf ihren Sohn Alessio (2) und ihre neue Musik. Doch jetzt ist die Brünette wieder verliebt – und zeigt ihren Schatz auch schon auf einem Social-Media-Pic! Für ihren Baby-Daddy Pie würde so eine voreilige offenkundige Liebes-Schau nicht infrage kommen, wie der "Phänomenal"-Interpret im Promiflash-Interview verraten hat: "Du wirst mich mit einer Frau auf der Straße so schnell nicht sehen. Ich bin sehr vorsichtig, weil ich will ja die Frau schützen. Ich möchte keine halben Sachen."



