Zur Zeit wird Sarah Lombardi (25) nur so von positivem Feedback überschüttet! Nicht nur für ihren kürzlichen Styling-Wandel gab es von ihren Fans ordentlich Lob, auch auf musikalischer Ebene bekam die Sängerin in den vergangenen Wochen viel Bestätigung. Privat scheint Sarah im Moment ebenfalls nicht viel falsch machen zu können: Ihre Follower sind hellauf begeistert von der Neuigkeit, dass die junge Mama wieder frisch verliebt ist – und Sarah ist dafür einfach nur dankbar!

"Ich wollte euch einmal Dankeschön sagen für diese ganzen, süßen Nachrichten, die ich zu dem Foto, das ich gestern Abend gepostet habe, bekommen habe. Das hat mich sehr gefreut", schrieb die einstige DSDS-Finalistin in ihrer Instagram-Story und drückte so ihre Freude über die positiven Fan-Reaktionen aus. Wenige Stunden zuvor hatte Sarah einen Schnappschuss geteilt, auf dem sie bis über beide Ohren strahlend die Hand eines Mannes hält. Damit machte die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25) unmissverständlich klar: Ja, sie ist wieder in festen Händen!

Dass die Öffentlichkeit so positiv auf den neuen Mann an Sarahs Seite reagiert, wäre kurz nach ihrer Trennung von Pietro im Oktober 2016 noch undenkbar gewesen. Denn nachdem damals herausgekommen war, dass Sarah mit ihrer Jugendliebe Michal fremdgegangen war, wurde die Mutter des kleinen Alessio (2) zum Ziel heftiger Mobbing-Attacken im Netz. Diese schwierige Phase scheint nun glücklicherweise passé zu sein.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

