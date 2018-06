Was für ein Beziehungs-Wirrwarr um Sebastian Fobe (32)! Bei Bachelor in Paradise will sich der Fitnesstrainer zur großen Liebe flirten, soll Gerüchten zufolge aber schon während der Dreharbeiten eine Partnerin gehabt haben. Nun zieht am Mittwoch Ex-Bachelor-Babe Janika Jäcke (29) in die Thailand-Villa ein und heizt dort die Spekulationen weiter an. Das lässt Sebastian nicht auf sich sitzen: Sein Management bestätigt gegenüber Promiflash, dass der 32-Jährige nach wie vor Single ist, und erklärt sich Janikas Behauptungen mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit: "Janika und Sebastian hatten sich einmal getroffen und Janika hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Sebastian konnte das aber nicht erwidern. Demnach hat sie das Gerücht gestreut, dass Sebastian eine Freundin hat." Steckt also etwa gekränkter Stolz hinter der Geschichte?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de