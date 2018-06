Ob er darauf auch mit seinen Bachelor in Paradise-Kollegen anstoßen wird? Heute Abend flimmert bereits die vorletzte Folge des brandneuen Kuppelformats über die deutschen TV-Bildschirme. Einer der Kandidaten feiert heute seinen 30. Geburtstag: Philipp Stehler (30). Auf Social Media wird der durchtrainierte Ex-Polizist zu seinem Ehrentag nicht nur mit Glückwünschen überhäuft, er richtet auch selbst ein paar Worte an seine Fans.

Zwar sei Philipp mit seinem Leben derzeit rundum zufrieden, eine ganz bestimmte Frage beschäftige ihn dann aber schon ein kleines bisschen. "Dennoch fühlt es sich wirklich komisch an, dass die 20 jetzt weg ist, bin ich jetzt alt?", schrieb er auf Instagram. Darüber muss der Hottie sich eigentlich keine Gedanken machen, schließlich gilt er bei "Bachelor in Paradise" wohl als der mit Abstand begehrteste Single. Mit Pamela Gil Marta, Carolin Ehrensberger und Carina Spack waren gleich drei der anwesenden Single-Ladys ganz wild auf ihn.

Letztendlich gab er seine Rose dann Pam. Ob er seinen Geburtstag heute auch mit einer Frau an seiner Seite feiert, ließ Philipp in dem Post nicht durchblicken. Spätestens nächste Woche werden seine Fans dann aber erfahren, ob ihr Flirt auch nach den Dreharbeiten eine Chance hat – beim großen "Bachelor in Paradise"-Finale sollen die TV-Couples sich entscheiden, ob sie auch außerhalb vom paradiesischen Thailand Zeit miteinander verbringen wollen.

