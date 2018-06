Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco sind das absolute Traumpaar bei Bachelor in Paradise! Aktuell laufen die letzten Folgen der Kuppelshow noch im TV – und dabei wird wirklich jedem klar: Bei diesen beiden hat es ordentlich gefunkt! Klar, dass sich die Turteltauben in der entscheidenden Nacht der Rosen immer wieder gegenseitig eine Schnittblume schenken. Doch hat ihre Liebe auch abseits der Kameras eine Chance?

"Die beiden treffen sich auch nach dem Finale noch. Das kann ich mir gut vorstellen. Evelyn steht total auf diesen Typ Mann", erklärte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Kattia Vides (30) nun gegenüber OK!. Und tatsächlich: Erst vor Kurzem wurden der humorvolle Italiener und seine Herzensdame kuschelnd am Rhein gesichtet – dabei ist die Show längst abgedreht! Ist das etwa der Beweis für ihre Liebe nach Drehschluss?

Janika Jäcke (29) musste das Paradies zwar in der vergangenen Folge verlassen, die Blondine weiß aber auch privat, was bei Evelyn so abgeht: "Domenico und Evelyn haben sich ja von Anfang an gematcht und ich habe letztens mit Evelyn gequatscht, wir haben uns in Düsseldorf gesehen und sie meinte halt, sie hätte nicht gedacht, dass es mit ihr und Domenico so gut klappt, und sie hätte schon tatsächlich Gefühle entwickelt", plauderte Janika aus. Was meint ihr: Hat die Liebe der beiden eine Chance? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki nach den BiP-Dreharbeiten

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

