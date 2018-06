Auch abseits der Kameras knistert es bei diesen beiden offenbar gewaltig! Zwischen Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki sprühen schon seit der ersten Bachelor in Paradise-Folge die Funken. Während die letzten Episoden momentan im TV ausgestrahlt werden, sind die Dreharbeiten in der Single-Villa auf Ko Samui längst beendet. Zurück in der Heimat haben der feurige Italiener und seine Herzdame aber wohl noch immer nicht genug voneinander. Im Gegenteil: Die zwei Kandidaten wurden nun turtelnd am Rhein erwischt – Promiflash hat die Bilder!

Tiefe Blicke, Umarmungen und ein zufriedenes Lächeln – Domenico und Evelyn scheinen sich weiterhin blendend zu verstehen. Die Pics, die am Wochenende in Köln geschossen wurden, lassen keine Zweifel offen: Auch nach der gemeinsamen Zeit am TV-Set halten der 35-Jährige und die quirlige Blondine offenbar Kontakt. Darüber hinaus liegt Promiflash ein kurzes Video vor, das zeigt, wie der Casanova der ehemaligen Bachelor-Kandidatin glücklich um den Hals fällt und sie ganz fest an sich drückt.

Doch das ist nicht der erste Hinweis, der die Fans vermuten lässt, dass die Turteltauben nach wie vor ein Paar sind: In ihren Instagram-Posts teilten sie kürzlich dasselbe Bild und schrieben zur Traumkulisse des TV-Formats in Thailand beide: "Miss you." Domenico ging sogar noch einen Schritt weiter und verlinkte seine BiP-Liebste Evelyn unter den Worten: "Wo bist du?"

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki nach den BiP-Dreharbeiten

Anzeige

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki turtelnd am Rhein

Anzeige

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de