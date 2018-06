Ihre Fans machen sich gerne Mal über Kendall Jenner (22) lustig! Erst im vergangenen April stichelten sie gegen eine vermeintliche Photoshop-Aktion des Models: Wegen eines Selfies, das der Reality-TV-Star via Social Media veröffentlichte, vermuteten ihre Follower entweder eine Beauty-Op – oder eine offensichtliche Nachbearbeitung ihres Gesichts. Nun witzelten sie wieder über neue Bilder der Brünetten: Kendalls Fans lachen über ihre Füße!

Die 22 Jährige postete einige Schnappschüsse eines Fotoshootings auf ihrer Instagram-Seite: Darauf setzte Kendall lasziv und knapp bekleidet ihren Body in Szene – doch die User achteten anscheinend nur auf ihre Füße! In den Kommentaren scherzten sie über ihre langen Zehen, die wie Finger aussehen sollen: "Ob sie mit diesen 'Finger-Zehen' auch Sachen greifen kann? Ich habe noch nie so lustige Füße gesehen" , "Also sie ist echt superhübsch, aber Fußmodel kann sie so nicht werden", lauten nur einige der Sprüche, die ihre Fans rissen.

Andere Follower schlagen sich aber auf die Seite der Beauty und richten sich gegen die "Fuß-Shamer": "Was habt ihr denn für Probleme? Sie ist eine der schönsten Frauen auf dieser Welt und ihre Zehen sind gar nicht so lang, wie alle behaupten" , "Ihr spinnt doch, manche Füße sehen eben anders aus, na und?", verteidigen sie die US-Amerikanerin.

Instagram / jenatkinhair Kendall Jenner, Model und Reality-TV-Star

Anzeige

Tristan Fewings / Getty Images for Bottega Veneta Kendall Jenner

Anzeige

Angela Weiss/AFP/Getty Images Kendall Jenner, CFDA Fashion Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de