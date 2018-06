Sarah Lombardi (25) ist zurück! Die frühere DSDS-Teilnehmerin wagte kürzlich einen großen Imagewandel mit neuer Frisur und neuem Album. Auf "Zurück zu mir" veränderte die Musikerin ihren Stil und sang nun sogar auf Deutsch. Aber was sagte ihr Ex Pietro (25) zu ihrem neuen Werk? "Er fand’s echt toll. Also er kennt ja meine Stimme. Er weiß genau, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen und er war wirklich begeistert", verriet Sarah gegenüber Promiflash.



