Gibt es bald richtig Stress bei Real Madrid? Der Champions League-Sieger will Paris Saint Germain-Star Neymar Jr. (26) verpflichten – angeblich für eine Rekordsumme von 350 Millionen Euro! Bereits 2017 wechselte der Brasilianer vom FC Barcelona für eine Ablösesumme von 222 Millionen Euro in die französische Hauptstadt. Ein möglicher Transfer Neymars zurück nach Spanien gefällt Reals Superstar Cristiano Ronaldo (33) überhaupt nicht.

In einem Interview mit der spanischen A.S. äußerte sich Ronaldo ungewöhnlich distanziert zur Situation. "Jeden September wird immer über 50 Spieler gesprochen, die kommen sollen und am Ende kommt keiner von ihnen", sagte der Weltfußballer. "Es hat sich gezeigt, dass uns immer die gleichen Spieler ins Finale gebracht haben.“ Ronaldos Negativhaltung gegenüber einer möglichen Verpflichtung könnte mit Geld zu tun haben. Der Portugiese soll ein Jahresgehalt von 80 Millionen Euro verlangen oder er würde eventuell den Verein verlassen.

Sollte Madrid einer solchen Forderung zustimmen, würde der 33-Jährige mit weitem Abstand die Liste der bestbezahlten Fußballer der Welt anführen. Aktuell liegt er noch auf Platz 3 mit einem Jahresgehalt von 21 Millionen Euro. Neymar verdient bei PSG derzeit 37 Millionen. Spitzenverdiener bleibt weiterhin der Argentinier Lionel Messi (30) vom FC Barcelona mit einem Jahresgehalt von 40 Millionen Euro.

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images Neymar Jr. in Paris

Laurence Griffiths/Getty Images Cristiano Ronaldo und der Champions-League-Pokal

Splash News Cristiano Ronaldo

