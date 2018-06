Es ist gerade einmal knapp drei Wochen her, dass Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) zum ersten Mal Eltern wurden. Mit seinem kleinen Knirps hat das TV-Paar sein Eheglück perfekt gemacht. In den letzten Tagen postete die frischgebackene Mutter ein paar Social-Media-Schnappschüsse aus ihrem neuen Baby-Alltag. Jetzt zeigt Annemarie mit ihrem neuesten Pic: Ihre Job-Pause war offenbar äußerst kurz, denn die Moderatorin ist schon wieder fleißig!

Auf Facebook teilte die 40-Jährige ein Bild mit ihren Fans, das sie hinter den Kulissen eines Fotoshootings zeigt. Offenbar wurde sie im Moment der Aufnahme gerade in der Maske aufgehübscht. "Auf die Plätze, fertig, los!", schrieb Annemarie zu dem Posting und ergänzte es mit diversen Hashtags, darunter "working mom" (zu Deutsch: arbeitende Mutter). Die Neu-Mama ist also so kurz nach der Entbindung schon wieder mittendrin im Job – und scheint riesigen Spaß daran zu haben.

Kein Wunder, schließlich hatte sie bei dem Shooting auch eine besonders süße Unterstützung: Ehemann Wayne schaute mit dem gemeinsamen Sohnemann vorbei, wie ein Foto auf seiner Instagram-Seite beweist. "Mama bei der Arbeit besuchen", kommentierte der 41-Jährige das niedliche Bild.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Sohn

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn

