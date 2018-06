Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Ist Niklas Schröder (29) verliebt? Bei der Hochzeit von Leonard Freier (33) und seiner Caona war auch der Reality-Star mit von der Partie. Und tatsächlich: Seine Liebespleite mit Bachelorette-Jessica Paszka (28) und die missglückte Flirtoffensive in der Kuppelshow Bachelor in Paradise sind Geschichte! Gegenüber Promiflash gibt Nik zu, dass er eine neue Herzdame hat! Im Interview schwärmt er von der bisher unbekannten Dame: "Ich bin da gerade echt ein bisschen verlegen, sie ist eine tolle Dame und falls sie das hier sieht: Ich denke gerade an dich auf dieser Hochzeit und hätte dich gerne hier."



