Sie wollen ihren Fans zeigen, wie viel Spaß sie zusammen haben! Ex-Bachelorette Jessica Paszka (28) und ihr Tanzpartner Robert Beitsch (26) haben es in der diesjährigen Staffel von Let's Dance zwar nur bis in die zweite Woche geschafft, die Lust aufs Tanzen hat ihnen das frühe Show-Aus aber nicht vermiest. Im großen Finale am Freitag kann das Team noch mal zeigen, was wirklich in ihm steckt. Bei Instagram gab Jessica ihren Followern jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die Tanzeinlage: Robert und Jessis Auftritt wird nicht nur spaßig, sondern auch echt heiß!



