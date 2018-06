Schwebt sie etwa wieder auf Wolke sieben? Ein Jahr lang waren Schauspielerin Jennifer Lawrence (27) und der Regisseur Darren Aronofsky (49) ein Paar. Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten des Films "Mother!" kennen und lieben gelernt. Im gegenseitigen Einverständnis ging die Romanze im November zu Ende. Gerüchten zufolge ist mit Jens Singledasein jetzt aber schon wieder Schluss. Dieser Mann soll ihr Herz erobert haben!

Wie ein Berichterstatter gegenüber Page Six ausplauderte, soll es sich bei ihrem neuen Freund um Cooke Maroney, dem Leiter der New Yorker Kunstgalerie Gladstone, handeln. "Die Beziehung läuft schon seit Wochen. Allerdings sind die beiden sehr privat unterwegs und achten darauf, nicht zusammen gesehen zu werden", so die Quelle. Ob diese Turtelgerüchte stimmen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt.

Immerhin wurden die Blondine und der 33-Jährige bisher tatsächlich noch nicht zusammen fotografiert. Bei Jennifers Beziehung mit ihrem Ex-Freund Chris Martin (41), den sie vor Darren gedatet hatte, war das aber ebenfalls lange der Fall.

Cindy Ord / Getty Images for Brooklyn Academy of Music Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence auf der BAM Gala 2018

WENN.com Cooke Maroney und Model Shermine Shahrivar in Berlin

Splash News Jennifer Lawrence und Chris Martin

