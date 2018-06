Dieses Mädels-Trio mischt den Sommer auf! In der Social-Media-Welt geht kein Weg an Bibi Heinicke (25), Maren Wolf (26) und xLaeta vorbei: Die YouTuberinnen vereinen insgesamt über 7,5 Millionen Abonnenten auf ihren Kanälen. Mit verschiedenen Projekten erschlossen die Girls bereits in der Vergangenheit andere Geschäftsfelder – Bibi bringt seit Jahren schon ihren Duschschaum unter die Fans. Jetzt zeigen die Influencerinnen, dass in ihnen auch jede Menge Beach-Model-Potenzial steckt!

So führt beispielsweise Bibi zwei Bikinis vor: Die werdende Mama zeigt sich in einem dunklen geblümten und einem weiß-türkisfarbenen Zweiteiler. Mal cool mit Sonnenbrille, mal flippig mit herausgetreckter Zunge, aber immer noch mit flachem Bauch – von einer Bibi-Babykugel ist da noch nichts zu erahnen! Seit dem Shooting ist bereits einige Zeit vergangen. Bis die Rundung der YouTuberin deutlich sichtbar war, dauerte es bei ihr ohnehin eine ganze Weile, wie sie kürzlich in einem Video verriet: Offenbar spielten ihre trainierten Bauchmuskeln da eine entscheidende Rolle.

Auch die anderen beiden Promi-Models bringen bereits Erfahrungen im Beauty- und Fashion-Business mit. Maren designte gerade erst mit Ehemann Tobias Wolf die erste eigene Kollektion für ihr Label RWTP und Julia, wie xLaeta bürgerlich heißt, hat Lip Kits für eine Parfümerie-Kette entworfen und gehört zu den Influencerinnen, deren Styles bei About You vorgestellt werden. Welche Bademoden-Beauty gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab.

TEZENIS Bibi Heinicke in einer TEZENIS-Kampagne

Instagram / tobiaswolf Tobi und Maren Wolf, YouTuber

Instagram / xlaeta xLaeta, YouTuberin

TEZENIS xLaeta als TEZENIS-Model

TEZENIS Maren Wolf in einer TEZENIS-Kampagne

