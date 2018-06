Die erste Mode-Linie als Streitpunkt? Das YouTube-Traumpaar Maren (26) und Tobias Wolf erfüllte sich in den letzten Monaten einen großen Traum: Die Eheleute designten zum ersten Mal Fashion für ihr neues Label RWTP. Doch die Erstellung der Kollektion nahm nicht nur viel Zeit in Anspruch – sondern sorgte auch für die ein oder andere Diskussionsrunde des Couples, wie Tobi im Promiflash-Interview verraten hat: "Jeder von uns beiden hatte auch so viele Ideen und Vorstellungen. Bis man sich wirklich auf die Sache einigt, war ein kleiner Weg!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de