Ungewohnt natürlich! Seit dem 15. Januar dieses Jahres ist die Kardashian-Familie um ein kleines Mitglied reicher. So lange ist es her, dass eine Leihmutter Kim Kardashians (37) und Kanye Wests (41) drittes Baby Chicago West auf die Welt gebracht hat. Schwester North (4) und Bruder Saint (2) waren sofort in love mit ihrem kleinen Geschwisterchen, wie verschiedenen Familienfotos und Videos beweisen. Dieses Bild von Kim und ihren Kindern zeigt jetzt einmal mehr, wie auch der Reality-Star die Zeit mit seinen Liebsten genießt!

Der neueste Schnappschuss auf Kims Instagram-Profil zeigt die Dreifachmutter mit all ihren Sprösslingen kuschelnd im Bett. Während die kleine Chicago ein bisschen schlummert, ist besonders die älteste Tochter von Kim zu Späßen aufgelegt und schneidet eine freche Grimasse. Doch vor allem Kim fällt auf diesem Bild neben ihren lachenden Kindern auf. Anders als auf den bisherigen Familienfotos mit dem gesamten Nachwuchs sieht die Fashion-Queen nicht zu hundert Prozent aus dem Ei gepellt aus.

Statt auf ein glamouröses Make-up, wie bei einem früheren Schnappschuss der vier, setzt sie dieses Mal anscheinend lieber auf Natürlichkeit. Ohne Rouge, Wimperntusche und Co. kuschelt es sich mit Chicago, Saint und North auch viel besser!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint und Chicago

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

