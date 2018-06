Für alle Fans der TV-Serie Game of Thrones wird das kommende Jahr ein sehr schweres: Mit der 2019 erscheinenden achten Staffel und insgesamt sechs neuen Episoden geht die Kultsendung zu Ende. Mehrere Spin-offs der Show wurden schon angekündigt, nun habe der Sender HBO allerdings auch die Pilotfolge eines Prequels bestellt: Jetzt sind die ersten Details zum Inhalt des TV-Nachfolgers bekannt!

Mit der Geschichte tausende Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" wollen die Macher an den riesigen Erfolg der Ursprungsserie anknüpfen. In einem Statement von HBO heißt es zur Handlung: "Die Serie beschreibt den Abstieg der Welt, vom goldenen Zeitalter der Helden in ihre dunkelste Stunde." Dabei wird sicherlich auf viele unbeantwortete Fragen eingegangen, was die bisher bekannten Geschehnisse in ein anderes Licht rücken wird: "Von den entsetzlichen Geheimnissen der Geschichte von Westeros bis zum wahren Ursprung der weißen Wanderer, den Mysterien des Ostens bis zu der Legende der Starks – es ist nicht die Story, von der wir glauben, sie zu kennen!"

Die Drehbücher zum nächsten Fantasy-Spektakel stammen von Jane Goldman, die unter anderem auch für "Kick-Ass" und "X-Men: First Class" verantwortlich ist und George R. R. Martin (69) höchstpersönlich, der die Romanvorlage zu "Game of Thrones" geschrieben hat. Sollte HBO nach dem Piloten eine ganze Staffel kaufen, wird diese allerdings frühestens 2020 erscheinen. Viele Fans freuten sich bereits über die News, aber wer eine Fortsetzung der Porträts von beispielsweise Arya Stark oder Daenerys Targaryen erwartet hat, wird durch diese Nachricht wohl vorerst enttäuscht.

Chris Jackson / Getty Images Jane Goldman auf der "Kingsman: The Golden Circle"-Premiere

Steve Snowden / Getty Images George R. R. Martin, Schriftsteller

Tim P. Whitby / Getty Images Schauspielerin Maisie Williams

