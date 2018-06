Erst vor Kurzem haben sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) ganz offiziell das Jawort gegeben. Während die Fans die Hochzeit des royalen Liebespaares vor den Fernsehern verfolgt haben, waren die Familien und engsten Freunde der beiden live dabei. So auch die Suits-Kollegen der ehemaligen Schauspielerin. Nun haben Sarah Rafferty (45) und Gabriel Macht (46) bekannt gegeben, welcher Moment auf der Hochzeit für sie am emotionalsten war.

"Zu sehen, wie Meghan allein zum Altar geht, bevor Prinz Charles sie weiter begleitete, war großartig", verriet Sarah in einem Interview mit Entertainment Tonight. Ihr Kollege sieht das ein wenig anders: "Es war einfach inspirierend, zu sehen, wie Elton John 'I'm Still Standing' gespielt hat. Er war fantastisch und es war ein unglaublicher Moment." Außerdem soll es für ihn besonders gewesen sein, an so einer ergreifenden Geschichte teilhaben zu dürfen. "Es gibt so viele deprimierende, dunkle Dinge da draußen. Es war einfach toll, das mit ihr zu erleben und sie und die royale Familie zu unterstützen."

Auch ihre Zuschauer auf Twitter hatten klare Lieblingsmomente. Eine Royal-Begeisterte fand Prinz William (35) besonders süß. Als dieser Meghan am Tag der Hochzeit sah, soll er seinem Bruder ein "Da ist dein Mädchen!" zugeflüstert haben. Harry antwortete darauf nur mit einem breiten Grinsen. Eine andere Userin fand viel mehr Gefallen am Brautpaar: "Ich möchte auch jemanden, der mich so ansieht, wie Harry und Meghan sich ansehen."

John Rainford/WENN Sarah Rafferty mit Santtu Seppala am Schloss Windsor

Toby Melville- WPA Pool/Getty Images Gabriel Macht mit Jacinda Barrett am Schloss Windsor

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry nach ihrer Hochzeitszeremonie

