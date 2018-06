Erst im Februar wurde Behati Prinsloo (29) zum zweiten Mal Mama – seit der Geburt der kleinen Gio Grace wollte das Model eigentlich alles ganz entspannt angehen und ihr Familienleben in vollen Zügen genießen. Nun war die Schonfrist aber vorbei: Die brünette Schönheit meldete sich am Wochenende knapp vier Monate nach der Entbindung auf dem Laufsteg zurück – und hat offensichtlich nichts verlernt!

Am Sonntag feierte die 29-Jährige in New York ihr Laufstegcomeback und rockte den Catwalk der Alexander Wang-Show. Dabei trug sie ein transparentes, schwarzes Oberteil mit Cutouts und eine elegante Haremshose aus Satin – von überschüssigen Babypfunden fehlte in diesem Outfit jede Spur. Die Ehefrau von Adam Levine (39) ist nach ihrer Schwangerschaft wieder top in Form – und das Laufen auf High Heels hat die Beauty offenbar auch nicht verlernt.

Dass Behati nicht sonderlich mit ihrem After-Baby-Body zu kämpfen hatte, war schon wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes klar. Ein heißer Bikini-Clip auf Instagram knapp zwei Wochen nach der Entbindung bewies, dass sich hartes Training und Disziplin durchaus bezahlt gemacht hatten. Aber als Victoria's Secret-Engel ist ihr Körper ja schließlich auch ihr Kapital...

Dia Dipasupil / Getty Images Behati Prinsloo kurz vor der Show in New York

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images) Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Academy Awards, 2015

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de