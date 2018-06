Der Hollywood-Schauspieler Johnny Depp (55) sieht wieder etwas gesünder aus! In der jüngsten Vergangenheit sorgten sich Fans weltweit um ihr Leinwand-Idol – der "Black Mass"-Darsteller sah ausgemergelt und blass aus. Die Gründe hierfür könnten vielfältig sein, so ist er derzeit mit seiner Band Hollywood Vampires in Europa unterwegs und es wurde angenommen, dass ihn das Tourleben zu schaffen macht. Doch genau dieses Gerücht scheint nun ausgerechnet Cathy Lugner (28) zu entkräften: Die Ex des Baulöwen Richard Lugner (85) traf den Schauspieler und auf einem gemeinsamen Pic macht er einen erholteren Eindruck!

Auf Facebook teilte Cathy kürzlich den Schnappschuss mit Johnny. Zwar verbirgt der 55-Jährige darauf seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille, dafür lächelt er jedoch sympathisch neben der Blondine. Die Fernsehdarstellerin nutzt das Pic nun aber nicht vorrangig als Gesundheits-Update für den US-Amerikaner, sondern gratuliert ihm damit zu seinem Ehrentag am vergangenen Samstag: "Alles, alles Liebe zum Geburtstag! Aus tiefstem Herzen wünsche ich dir nur das Beste, viel Liebe, Gesundheit und Glück!"

Eventuell sind die Spekulationen um den Gesundheitszustand des Frauenschwarms auch völlig ungerechtfertigt. Vielleicht hat er auch für seine demnächst anstehende Filmrolle abgespeckt: Johnny soll bald einen Mann spielen, der unheilbar erkrankt ist. Glaubt ihr, dass der Ex von Amber Heard (32) bald wieder zu seiner alten Form zurückfinden wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Splash News Johnny Depp im Juni 2018

Anzeige

John Phillips/Getty Images Johnny Depp

Anzeige

Splash News Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de