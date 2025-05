Babybauch und Baguette-Tasche: Rihanna macht Spaziergang

Rihanna (37) wurde jetzt erneut in New York gesichtet: Erst am Montag, dem 5. Mai 2025, hatte die Musikerin und Unternehmerin vor der Met Gala verkündet, dass sie ihr drittes Baby mit Partner ASAP Rocky (36) erwartet. Nur wenige Tage nach dieser großen Ankündigung zeigt sich Rihanna nun wieder bei einem Spaziergang. Und zwar in einem auffälligen Look mit rot-weiß gestreiftem Poloshirt, locker sitzenden Jeans, einer Yankees-Baseballmütze und einem ganz besonderen Hingucker: einer Fendi-Baguette-Tasche im Wert von rund 1.350 Dollar, die wie ein übergroßes französisches Baguette aussieht, wie das People Magazine berichtet.

Bei der Met Gala selbst gab Rihanna bereits ein Update zur Schwangerschaft. "Mir geht’s gut. Ich bin erstaunlich entspannt und fühle mich nicht zu überwältigt im Moment", verriet sie Entertainment Tonight. Das Familienglück mit ASAP Rocky scheint perfekt: Das Paar, das bereits die beiden Söhne RZA und Riot großzieht, freut sich offenbar sehr auf weiteren Nachwuchs. Ein Insider sagte dem People Magazine: "Rihanna hat sich immer eine große Familie gewünscht, deshalb ist sie überglücklich." Besonders wichtig sei ihr und ASAP Rocky dabei, dass ihre Kinder in engem Altersabstand aufwachsen, um eine enge Bindung zueinander zu entwickeln.

Rihanna begeistert nicht nur als Musikerin und Unternehmerin, sondern ist auch ein Stilvorbild – vor allem während ihrer Schwangerschaften. Mit extravaganten Outfits, die Mut zur Mode und zur Mutterschaft zugleich feiern, setzt sie Statements. Dass sie auch beim dritten Kind auf auffällige Looks setzt, überrascht ihre Fans kaum. Dennoch wächst die Vorfreude auf neue Musik. Im Interview mit Entertainment Tonight reagierte sie auf die Frage, ob das Baby ihre Albumpläne verzögere, mit einem Lachen – und einem klaren Statement: "Nein. Vielleicht ein paar Videos, aber singen kann ich!"

Rihanna im Mai 2025

Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

