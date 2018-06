Kendall Jenner (22) wird von Tag zu Tag freizügiger! In den vergangenen Wochen präsentierte sich das junge Kardashian-Mitglied immer öfter mit einem Hauch von Nichts auf roten Teppichen oder im Netz – hin und wieder blitzte sogar der Nippel des Nachwuchsmodels durch! Mit einem aktuellen Pic toppte das It-Girl jetzt aber alle bisherigen Nackt-Auftritte: Statt mit durchsichtigem Stoff verdeckte sie ihre blanke Brust nur noch mit zwei Eis-Emojis!

Bei diesem hotten Anblick kann ein bisschen Abkühlung aber auch nicht schaden. In einem braunen Body mit XXL-Dekolleté bis zum Bauch und lediglich zwei dünnen Trägern, die an der Brust vorbeiführen, präsentierte sich Kendall in ihrer Instagram-Story. Den scharfen Schnappschuss ließ das erfolgreiche Model dabei vollkommen unkommentiert. Warum sich die Schwester von Kylie Jenner (20) also in dieses scharfe Outfit warf, erklärte sie nicht.

Vermutlich befand sich Kendall am Set eines Fotoshootings, als der Nackt-Schuss entstand. Vielleicht gibt es den Social-Media-Megastar in dem sexy Look also schon bald auf einem Hochglanzmagazin zu sehen. Ob sie dort aber auf die frechen Versteck-Bildchen über ihrem Busen verzichten muss? Die 22-Jährige hätte bei so viel Zeigefreudigkeit in der Vergangenheit da aktuell sicher nichts dagegen.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit XXL-Dekolleté

Valery Hache / AFP / Getty Images Kendall Jenner beim Cannes Film Festival

Pascal Le Segretain/Getty Images for Chopard Kendall Jenner bei der Chopard Secret Night in Cannes

