Der Suits-Darsteller Patrick J. Adams (36) gibt einen intimen Einblick in sein Leben. Der Grund dafür ist der plötzliche Tod des Starkochs Anthony Bourdain – nach bisherigen Erkenntnissen hat der US-Amerikaner sich selbst das Leben genommen. Der ehemalige Schauspielkollege von Meghan Markle (36) möchte nun allen Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu suchen: Er teilte auf seinem Social-Media-Account nicht nur die Nummer der Telefonseelsorge, sondern verriet außerdem, dass auch er unter Depressionen litt!

"Bitte holt euch Hilfe, wenn ihr welche benötigt! Ich habe mit dunklen Phasen in meinem Leben gekämpft. Die Krankheit will uns isolieren, so gewinnt sie die Kontrolle. Also bleib nicht allein und sprich mit jemandem, der helfen kann", lauten die berührenden Zeilen, die der 36-Jährige auf Instagram postete. Er deutete damit gleichzeitig an, dass er einen Weg aus seiner Depression mit der Hilfe anderer gefunden hat.

Doch der Fernseh-Star ist nicht der einzige Promi, der sich nach den schockierenden Todesnachrichten zu Wort meldete. Auch Chrissy Teigen (32) hatte infolgedessen eine wichtige Message über ihre erlittene Wochenbettdepression an ihre Twitter-Follower. Damals bekam sie Unterstützung von ihrem Mann John Legend (39) und einem Arzt – war also auch nicht einsam in dieser schweren Zeit: "Passt auf die Menschen auf, die ihr liebt und scheut euch nicht davor, sie auf Probleme anzusprechen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Slaven Vlasic/Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

Mike Windle / Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

Jamie McCarthy / Getty Images Chrissy Teigen und John Legend



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de