Wird Max Giesingers (29) neue Single die Hymne für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland? 2016 war sein Hit "80 Millionen" in einer leicht abgewandelten Version der Hit der Europameisterschaft. Jetzt veröffentlicht der The Voice Kids-Juror einen neuen Track mit dem Titel "Legenden". Und die Lyrics eignen sich eigentlich ganz wunderbar als ein WM-Song – geplant hatte der Sänger das allerdings nicht.

"Vom Vibe her passt es natürlich super in den Sommer und zur WM. Und ich hab nichts dagegen, wenn ihn die Leute zu ihrem WM-Soundtrack machen!", erklärt Max im Bild-Interview. Grundsätzlich spricht also nichts dagegen, dass die Fußball-Fans die deutschen Nationalspieler mit diesem Song supporten. Auch der 28-Jährige wird in den kommenden Wochen mitfiebern, wenn es um die Titelverteidigung geht. Ist nur fraglich, ob er noch Zeit findet, um eine entsprechende Edition seiner neuen Single aufzunehmen, denn die ersten Spiele finden schon in der kommenden Woche statt.

Auch Pietro Lombardi (26) hatte erst kürzlich die Idee, seinen Nummer-eins-Hit "Phänomenal" passend zur WM ein wenig umzuschreiben. In seiner Instagram-Story hatte er seine Follower um Rückmeldung gebeten und die waren davon mehr als begeistert.

