70 Jahre Prinzgemahl und heute stolze 97 Jahre alt: Prinz Philip (97), Herzog von Edinburgh, hat Geburtstag! Der Liebste von Queen Elizabeth II. (92) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war im August letzten Jahres in Royal-Rente gegangen. Sein letzter offizieller Termin: Eine Marineparade vor dem Buckingham Palast im Sommer 2017. Der wohl verdiente Ruhestand sei ihm aber gegönnt – denn Prinz Philip kann auf ein langes und erfülltes Leben zurückblicken!

Das Leben des charmanten Spaßvogels begann nicht ganz so königlich, wie es später seinen Lauf nehmen sollte: Am 10. Juni 1921 kam der Duke doch tatsächlich auf einem Küchentisch zur Welt! Der damalige Arzt, der Philips Mutter Alice von Battenberg bei der Geburt auf der Insel Korfu begleitete, hielt das für am praktischsten! Zum ersten Mal auf seine zukünftige Frau traf der Herzog 1934 auf einer Hochzeit – damals war Elisabeth gerade mal acht Jahre alt! Richtig funken sollte es zwischen den beiden aber erst fünf Jahre später in Dartmouth: Die damals 13-jährige Thronfolgerin verliebte sich Hals über Kopf in den 18-jährigen Schönling.

Seitdem ist das royale Paar unzertrennlich. Die große Trauung folgte am 20. November 1947. Ein Auftritt der Queen ohne ihren Prinz Philip? Bis zum letzten Sommer undenkbar! Doch erst 2018 sollte man seine im letzten Jahr angetretenen Royal-Rente erst richtig bemerken: Zur Geburtstagsparade der Queen "Trooping the Colour" in London saß die Monarchin zum ersten Mal ganz alleine in ihrer Kutsche. Und auch bei der alljährlichen Balkon-Szene am Buckinhgam Palace ließ sich der Prinz in diesem Jahr nicht blicken.

AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 1947

Dan Kitwood/Getty Images Queen Elizabeth II. bei der "Trooping the Colour"-Parade 2018

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 2005

