Auf diesen Moment haben Matthias (34) und Hubert Fella (50) so lange gewartet! Seit Wochen verfolgen die Fernsehzuschauer bei "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" das Promipärchen bei der Planung ihrer Heirat. Bei der Organisation ihrer bombastischen Trauung gerieten die beiden mit ihren Meinungen immer wieder heftig aneinander. Doch an ihrem großen Tag war all der Ärger dann vergessen: Vor laufenden Kameras gaben sie sich ganz ohne Drama das Jawort!

Als Matthias in seinem weißen Anzug zu den Klängen von "Amazing Grace" zum Altar schritt, raubte es seinem zukünftigen Ehemann Hubert glatt den Atem. Schon nach ein paar Sekunden kämpfte der Blondschopf mit den Tränen. Und so sagten beide Männer wenig später mit feuchten Augen "Ja" zu einem gemeinsamen Leben miteinander. Unter tosendem Applaus ihrer Gäste küssten sie sich anschließend das erste Mal als Ehepaar.

Wenigstens in diesem emotionalen Moment konnten Matthias und Hubert ihr Glück ungestört genießen. In den vergangenen Wochen stritten sich nämlich nicht nur die beiden, sondern auch einige ihrer Hochzeitsgäste. Vor allem zwischen Giulia Siegel (43) und Huberts Freundin Vesna Sabljo knallte es gewaltig. Zumindest während des Jaworts konnten die beiden Ladys ihren Groll jedoch für wenige Minuten herunterschlucken.

MG RTL D / Endemol / www.marekkoprowski.com Hubert und Matthias Fella in "Hubert und Matthias: Die Hochzeit!"

Anzeige

MG RTL D / Endemol / www.marekkoprowski.com Matthias und Hubert Fella

Anzeige

Instagram / hubertfella Hubert Fella, Matthias Fella und Nico Schwanz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de