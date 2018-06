Ab 21. Juni läuft die neue Gangster-Komödie "Ocean's 8" in den deutschen Kinos. Vor wenigen Tagen feierte der Streifen schon eine fulminante Premiere, bei der die Stars des Casts alle anwesend waren. Für das Spin-off der beliebten "Ocean's"-Reihe konnte Regisseur Gary Ross (61) neben Rihanna (30), Cate Blanchett (49), Sandra Bullock (53) und Co. auch noch eine ganze Reihe anderer US-Promis verpflichten, die sich selbst spielen – darunter Heidi Klum (45).

Wie das W Magazine jetzt berichtet, haben es so einige VIPs in einer Rolle als sie selbst in den Film geschafft. In dem Leinwandwerk wird eine reale Version der alljährlichen Met Gala nachgestellt. Da durften echte Stars natürlich nicht fehlen. So läuft It-Girl-Ikone Kim Kardashian (37) über den Red Carpet im Film, "Sin City"-Darstellerin Jaime King (39) hat ebenfalls einen Auftritt und eben auch Supermodel Heidi. Sie und die anderen Stars sind auch im echten Leben gern gesehene Gäste auf dem berühmten Fashion-Event.

Auf Instagram teilte die GNTM-Chefjurorin erst kürzlich einen Schnappschuss von den Dreharbeiten, der sie gemeinsam mit Hauptdarstellerin Sandra Bullock zeigt. "Ich habe es geliebt, ein Teil von 'Ocean's 8' zu sein", schrieb Heidi zu dem Schnappschuss, von dem man meinen könnte, er sei tatsächlich auf der echten Met Gala entstanden.

Jamie McCarthy/Getty Images Der Cast von "Ocean's 8" bei der Premiere in New York

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Sandra Bullock am Set von "Ocean's 8"

Anzeige

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de