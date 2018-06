Kinderreiches Königshaus! Vergangenen Freitag feierten die schwedischen Royals die Taufe von ihrem jüngsten Nachwuchs: Prinzessin Adrienne von Schweden, Tochter von Prinzessin Madeleine (36) und Chris O'Neill (43), wurde in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen. Die Fotos der Feier und die offiziellen Taufbilder bezauberten Fans. Kein Wunder – die Schweden haben reichlich Übung darin! In den vergangenen sechs Jahren wurden insgesamt sieben Mini-Royals getauft.

2016 gab es jedoch nicht nur eine Taufe, sondern gleich zwei: In demselben Jahr kam auch der zweite Sohn von Prinzessin Victoria, Prinz Oscar (2), zur Welt. Die Hauptperson des Tages wurde jedoch fast zur Nebensache, denn seine Schwester Estelle und seine Cousine Leonore stahlen ihm mit ihrer frechen und lockeren Art glatt die Show! Die vorletzte Taufe fand 2017 statt und war die von Prinz Gabriel, dem zweiten Nachwuchs von Royal-Hottie Carl Philip und seiner Gattin Sofia.

Den Anfang machte Prinzessin Estelle von Schweden (6)! Der Frechdachs unter den royalen Sprösslingen wurde im Mai 2012 getauft. Doch von diesem wichtigen Tag bekam die kleine Maus wenig mit – sie verschlief die Veranstaltung! Entweder sie schlummerte mit zugedeckten Äuglein in den Armen von Mama Victoria (40) oder gähnte auf dem Schoss von Papa Daniel (44). Eine Sache steht fest: Einen süßen Eindruck machte die Mini-Prinzessin trotzdem. Zwei Jahre später wurde Estelles Cousine Leonore (4) getauft. Und sie schien es ihrer großen Verwandten gleichtun zu wollen: Die erste Tochter von Madeleine und Chris ließ sich von dem Spektakel um sie herum nicht in ihrem friedlichen Schlaf stören.

Mit Prinz Nicolas (2) kam 2015 der erste männliche Spross der dritten Schweden-Generation und das zweite Kind von Madeleine zur Welt. Am elften Oktober, knapp drei Monate nach seiner Geburt, stand er im Mittelpunkt des kirchlichen Festaktes. Ihm schien die Feier aber nicht zu gefallen: Während eines Fototermins wachte er in den Armen seiner Mama plötzlich auf und fing an zu weinen. Das war bei seinem Cousin Alexander (2) anders. Als im September 2016 der erste Sohn von Prinz Carl Philip (39) und Prinzessin Sofia (33) am Taufbecken gesegnet wurde, ließ er die Prozedur vergnügt über sich ergehen und brachte mit seinem Strahlen die Herzen aller Anwesenden zum Schmelzen.

JONATHAN NACKSTRAND / Freier Fotograf / Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden mit ihrem Mann Daniel und ihrer Tochter Estelle im Mai 2012

AFP / Staff / Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden mit Chris O'Neill und Prinzessin Leonore im Juni 2014

Luca V. Teuchmann / Freier Fotograf / Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden mit Chris O'Neill und Prinz Nicolas im Oktober 2015

WENN.com Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia und Prinz Alexander von Schweden bei dessen Taufe in Stockholm

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden mit ihrem Mann Daniel und ihrem Sohn Oscar im Mai 2016

Jonas Ekstromer / Kontributor / Getty Images Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, König Carl Gustav und Prinz Gabriel von Schweden



