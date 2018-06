Was lange währt, wird endlich gut! Heute Abend flimmerte das große Finale von Bachelor in Paradise über die TV-Bildschirme – und wer hätte es gedacht, es kam tatsächlich zu mehreren Happy Ends! Ein Paar hat sich bereits in der allerersten Folge gesucht und gefunden: Bei Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki hat es gleich gefunkt! Trotz zahlreicher Dates und kuscheligen Abenden in der Single-Villa fiel eines den Zuschauern gleich auf: Warum bitte küssen sich die beiden nie? Nun hat das lange Warten auf den ersten Kuss eine Ende – zumindest so halb...

Kurz nach der letzten Folge meldeten sich die Turteltauben bei Instagram zu Wort. "Einen halben Kuss habt ihr schon mal", schrieb Evelyn zu einem vielsagenden Pic. Zärtlich küsst ihr Domenico halb auf die Wange, halb auf den Mund. Was das wohl zu bedeuten hat? "Wir schlafen aus und melden uns morgen mal zusammen bei euch", versprach die Blondine weiter. "Zusammen" klingt ja in diesem Fall schon einmal ziemlich vielversprechend!

Dass die beiden BiP-Kandidaten auch nach den Dreharbeiten noch in Kontakt stehen, bewiesen Schnappschüsse, die vergangene Woche in Köln entstanden sind. Schon auf diesen Bildern wirkten die beiden supervertraut und glücklich – ob da tatsächlich echte Gefühle im Spiel sind, wird das Duo dann sicherlich morgen endgültig aufklären.

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Köln

