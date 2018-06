Folgt nach Bachelor in Paradise für Evelyn Burdecki etwa direkt das Projekt Hochzeit? Schon auf der thailändischen Trauminsel Ko Samui knisterte es so richtig zwischen der einstigen Bachelor-Blondine und dem heißblütigen Italo-Lover Domenico De Cicco. Doch ihr Flirt scheint über die Dreharbeiten der Kuppelsendung hinauszugehen, die beiden wurden erst vor wenigen Tagen turtelnd in Köln gesichtet. Doch nicht nur das: Sowohl Evelyn als auch Domenico bringen das Thema Heiraten via Social Media deutlich zur Sprache – fällt morgen im BiP-Finale also die Frage aller Fragen?

"Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eine junge Frau mit dem Wunsch, den richtigen Mann für den Rest ihres Lebens zu finden", philosophiert die 29-Jährige aktuell auf Instagram und träumt weiter: "Welche Frau wünscht sich das nicht seit dem Kindergarten, als man ein Haus mit Familie und Hund gemalt hat." Ob sie ihre Zukunftsvision gemeinsam mit Domenico Realität werden lässt, behält sie für sich. "Wird es bald so weit sein", schreibt Evelyn weiter und versieht ihren emotionalen Post unter anderem mit den Hashtags #Ehe, #Eheringe und #Familie.

Und auch der Bachelorette-Verschmähte hat Andeutungen auf eine mögliche Vermählung mit seiner Auserwählten Evelyn gemacht: Vergangene Woche postete Domenico ein Instagram-Video und sagt darin: "Es ist mein Traum, dieses Jahr noch zu heiraten." Das sieht doch ganz nach Happy End im Paradies aus!

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Köln

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

MG RTL D Evelyn Burdecki & Domenico De Cicco in Thailand

