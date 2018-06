Motsi Mabuse (37) hätte sich keinen besseren Let's Dance-Sieger wünschen können! Vergangene Woche wurde Komiker Ingolf Lück (60) von den Zuschauern zum Dancing Star 2018 gekürt. Im Promiflash-Interview auf dem Travel the World with TKMaxx Event in Berlin verriet die Jurorin, warum die Fans zurecht den 60-Jährigen gewählt haben: "Ingolf ist Sieger der Herzen. Also der hat wahnsinnig gut getanzt am Freitag, aber alle anderen auch", erklärte der schwangere Tanzprofi. Warum am Ende aber dennoch der Comedian das Rennen gemachte hatte, sei ebenfalls einfach zu erklären: "Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, der hat ihnen menschlich gefallen, der hat einfach wirklich sein Herz geöffnet und das hat alles richtig viel Spaß gemacht."



