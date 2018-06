Die Herzen der Schwiegertochter gesucht-Fans sind entflammt: In diesem Jahr kehren einige Kult-Kandidaten zurück ins Kuppelformat! In wenigen Tagen stellt Vera Int-Veen (50) nun endlich die neuen Söhne vor, die ihr großes Glück im TV suchen wollen. In der Riege der liebeshungrigen Gentlemen finden sich mehrere bekannte Gesichter: Handelsfachpacker Marco, Carpendale-Imitator Mario und weitere Show-Lieblinge geben dem Format eine zweite Chance!

Für Moderatorin Vera ist es bereits die zwölfte Staffel, die sie am 8. Juli um 19:05 Uhr mit der Vorstellung der neuen Junggesellen einläuten wird. Wie RTL nun bekannt machte, gibt's neben süßen Baby-News der Vorjahres-Turteltauben Guido und Anke für die langjährigen Fans noch mehr Überraschungen: Marco aus Staffel 5 und Mario aus Staffel 4 bekommen Gesellschaft von Märchenfreund Maik (Staffel 6, zwischenzeitlich erblondet) und Schlager-DJ Bernd (Staffel 3). Ob die Männer ihr privates Glück nun endlich finden werden? Außer ihnen werden auch ein paar unbekannte Amorsjünger vorgestellt – die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Einer der Teilnehmer ist tatsächlich schon vorher Wiederholungstäter gewesen. So ging Marco nach seinem Liebes-Aus mit Nicole ein weiteres Mal im TV auf die Suche nach einer Partnerin – offenbar leider ohne langfristigen Erfolg. Nun will der Handelsfachpacker es ein weiteres Mal wissen. Freut ihr euch auf die alten Bekannten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL "Schwiegertochter gesucht"-Mario mit Karen und Susanne

Promiflash "Schwiegertochter gesucht"-Maik

RTL "Schwiegertochter gesucht"-Marco mit Nicole

