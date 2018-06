Gestern Abend brach im großen Finale von Bachelor in Paradise die letzte Etappe für die verbliebenen Kuppelkandidaten an! Die Singles, die sich im Verlauf der vergangenen Wochen am thailändischen Traumstrand zu Pärchen zusammengeschlossen hatten, mussten sich entscheiden: Sind sie bereit, den nächsten Schritt in Richtung Beziehung zu gehen? Hierzu begaben sich die verliebten Doppel noch einmal auf ein unvergessliches Dream-Date. Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco mussten nicht lange überlegen, ob sie die geschenkte Zeit in romantischer Zweisamkeit nutzen wollten. Nach der Entscheidungsnacht sind die beiden Turteltauben nun ganz offiziell zusammen – und sprechen sogar schon von Nachwuchs!

Sie sind das neue TV-Traumpaar! Zwischen der quirligen Blondine und dem charmanten Italiener bahnte sich bereits seit der allerersten Folge etwas an. Ein klares Indiz: Immer wieder überreichten sie sich gegenseitig ihre Rosen. Während eines Rundflugs mit dem Helikopter über "James Bond-Island" verplapperte sich die Düsseldorferin schließlich: "Ich will fünf kleine Evelyns haben!" Auch bei Guten Morgen Deutschland kam das Thema erneut zur Sprache. "Ich möchte Fünflinge. Er ist ja Italiano und dann meine Sommersprossen – das würde süß aussehen", lachte die 29-Jährige in einem kurzen Beitrag.

Rosige Aussichten für das süße Zweiergespann! Domenico dürfte sich über die Zukunftspläne seiner Liebsten jedenfalls freuen: Immerhin machte er beim gemeinsamen Candle-Light-Dinner ebenfalls Nägel mit Köpfen und sprach schon vom Zusammenziehen.

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

