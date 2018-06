Ist tatsächlich Baby Nummer vier im Anmarsch? Vor einem Jahr hat Superstar Beyoncé (36) mit den Zwillingen Rumi und Sir ihren zweiten und dritten Nachwuchs auf die Welt gebracht. Nach einer Auszeit vom Showbiz für die Familie steht die Sängerin mittlerweile wieder auf den Bühnen dieser Welt – aktuell sogar zusammen mit ihrem Mann Jay-Z (48). Von Juni bis Anfang Oktober reisen sie für ihre "On the Run II"-Tour um den Globus. Nach den ersten Konzerten der Tournee sind sich manche Fans jetzt sicher: Die Souldiva ist wieder schwanger!

Dreimal haben Bey und Jay bis jetzt seit der vergangenen Woche für ihre Bewunderer performt und schon ist die Gerüchteküche ordentlich am Brodeln. Der Grund: die Outfits der Fashion-Ikone. Die lassen so manchen Bey-Supporter nämlich denken, Beyoncé verstecke ein Geheimnis unter ihren Blazern. Auf Twitter heißt es: "Beyoncé sieht wieder schwanger aus. Ihr wisst alle, sie wollen vier (Kinder, Anm. d. Red.) und die trägt all diese Jacken während ihrer Tour."

Doch nicht nur die Fans spekulieren über einen vermeintlichen Babybauch. Eine Quelle soll gegenüber Star Magazine verraten haben: "Es ist ein Schock so kurz nach der Geburt der Zwillinge, aber sie ist überglücklich. Nur wenige sind mit den News vertraut, aber man muss kein Genie sein, um zu verstehen, was los ist."

Splash News Beyoncé bei der "On the Run II"-Tour 2018

Splash News Beyoncé bei einem Konzert in Cardiff

Splash News Beyoncé bei der "On the Run II"-Tour 2018 in London

