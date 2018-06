Wechselt Chris Martin (41) etwa zum Theater? Der Sänger ist eigentlich als Frontmann der Band Coldplay berühmt geworden. Mit kleinen Nebenrollen und Cameo-Auftritten, wie zum Beispiel in "Shaun of the Dead" oder Modern Family, hat der Musiker aber auch schon die ersten Erfahrungen als Schauspieler gesammelt. Jetzt scheint es ihm mit der Schauspielerei aber richtig ernst zu sein: Er hat sich ein eigenes Theater gekauft – und zwar für satte 4,45 Millionen Dollar!

Wie das Onlineportal TMZ berichtet, hat der 41-Jährige sich ein Schauspielhaus in Malibu angeschafft, in dem zurzeit eine Theatertruppe noch regelmäßig auftritt. Ob die Bühnenstars jetzt ihre Koffer packen müssen, ist noch nicht klar. Was Chris mit dieser Investition vorhat, ist nämlich noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass der zweifache Vater sich ab jetzt über eine insgesamt 26.000 Quadratmeter große Spielstätte mit Meeresblick freuen kann.

Vielleicht wollte Chris mit dieser Anschaffung ja auch nur seinen beiden Kindern eine Bühne zum Üben besorgen. Immerhin haben Apple (14) und Moses (12) schon häufig bewiesen, dass sie sich talenttechnisch nicht hinter ihrem berühmten Papa und ihrer erfolgreichen Mutter Gwyneth Paltrow (45) verstecken müssen.

Kevin Winter/Getty Images Chris Martin bei einem Konzert in Kalifornien

Anzeige

Splash News Chris Martin und Moses Bruce Anthony Martin

Anzeige

Gwyneth Paltrow / Instagram Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de