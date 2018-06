Wer ist der Glückliche an Jessica Paszkas (28) Seite? Seit der Trennung von ihrem Bachelorette-Auserwählten David Friedrich (28) zieht die TV-Beauty offiziell als Single durch die Welt. Am Mittwoch postete die Social-Media-Queen dann aber plötzlich einen verdächtigen Clip: In dem Video zeigte sie sich Händchen haltend mit einem Unbekannten im Mexiko-Urlaub. Das Gesicht des Mystery Mans war dabei allerdings nicht zu sehen. Die aufmerksamen Follower der 28-Jährigen haben trotzdem einen eindeutigen Verdacht, um wen es sich dabei handeln könnte!

Jessica beweist mit zahlreichen Urlaubsbildern derzeit, dass es ihr so richtig gut geht. Ihrer Community ist jedoch nicht entgangen, dass ihre sexy Posen im Badeanzug an genau dem gleichen Strand entstanden sind, an dem auch Fußballer Ajdin Hrustic aktuell zu relaxen scheint! Darüber hinaus möchten einige Follower die Fitnessliebhaberin beim gemeinsamen Cardio-Work-out mit dem 21-Jährigen entdeckt haben. Handelt es sich bei dem geborenen Australier also tatsächlich um Jessis neuen Freund? Ihr Management hält sich gegenüber Gala momentan bedeckt: Demnach seien die beiden nicht alleine im Urlaub, sondern gemeinsam mit Freunden unterwegs! Jessica sei nach wie vor Single und würde sich nur eine Auszeit im Bekanntenkreis gönnen.

Doch auch nach diesem Statement schürt Jessica die Gerüchte im Netz munter weiter an: So postete sie am Donnerstag mehrere Instagram-Storys, auf der eindeutig auch eine Männerstimme zu erkennen ist. Darüber hinaus sind auf ihren Fotos stets nur zwei Gläser, zwei Tassen oder zwei Teller zu sehen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka in Mexiko

Instagram / ajdinhrustic23 Ajdin Hrustic, Fußballer

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka hält Händchen

