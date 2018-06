Alec Baldwin (60) könnte derzeit kaum glücklicher sein: In seiner Frau Hilaria (34) hat der Schauspieler nicht nur die Liebe seines Lebens gefunden – mit den vier gemeinsamen Kids haben die beiden auch eine süße Rasselbande zu Hause. Doch so gut wie heute ging es dem Hollywood-Star nicht immer. In einer Talkshow schockierte er jetzt mit einem traurigen Geständnis: Nach der Trennung von Ex-Frau Kim Basinger (64) im Jahr 2002 dachte Alec darüber nach, sich das Leben zu nehmen!

Grund für die verzweifelten Gedanken sei allerdings nicht das Ehe-Aus gewesen, sondern der daraus resultierende Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter des Paares, die damals erst siebenjährige Ireland. In der Talkshow von Howard Stern (64) verriet Alec nun: Er habe damals schon alles geplant und genau gewusst, wie er seinem Leben ein Ende setzen würde. Mithilfe von Familie und Freunden habe er jedoch glücklicherweise aus der teuflischen Gedankenspirale ausbrechen können: "Das Gute ist, ich habe es nicht getan."

Bereits 2013 sprach der heute 60-Jährige mit People über diese überaus schmerzhafte Phase seines Lebens und gab zu, sechs Jahre lang sprichwörtlich am Abgrund gestanden zu haben. Doch inzwischen kann Alec sein Leben als Vollblut-Daddy wieder in vollen Zügen genießen: Erst vor wenigen Wochen wurde er zum fünften Mal Vater – seine Liebste Hilaria schenkte ihm einen weiteren Sohn.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Nicky Nelson / WENN.com Kim Basinger bei der Premiere von "Fifty Shades Darker"

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin mit seiner Frau Hilaria und seinen Kids Ireland, Leonardo, Carmen und Rafael

Instagram / iamabfalecbaldwin Alec Baldwin mit seinem Sohn Romeo

